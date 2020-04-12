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نشرة حوادث "الفجر": سقوط 36 "ديلر" مخدرات في الجيزة

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:


قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة من دون ترخيص، تأجيلًا إداريا.


وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، على اقتطاع ما يعادل مجموع رواتب قضاة المحكمة خلال شهر أبريل الجاري، لصالح العمالة غير المنتظمة بالبلاد، يؤدى إليهم على مدار ثلاثة أشهر متتاليات، من خلال صندوق تحيا مصر. 


واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.


تمكنت رجال مديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من الأشخاص؛ لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة، بمناطق مختلفة بالقاهرة. 


كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بإرتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى.


قررت نيابة الزاوية الحمراء اليوم الأحد، حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 1،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 9 مايو المقبل. 












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