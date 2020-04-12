شاهد.. الصور الأولى من كواليس برنامج "إغلب السقا" في رمضان على MBC مصر

* من ضيوف الحلقات.. محمد هنيدي، نيللي كريم، عمرو يوسف، درة، حمادة هلال، وائل جسار، وآخرين

* برنامج مُسابقات كوميدي ترفيهي مع الفنان أحمد السقا والنجمة رزان مغربي

كعادته في إطلالته عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، وبعد النحاج الكبير الذي واكب مُسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي، يعود النجم أحمدالسقا هذا العام ببرنامج "إغلب السقا" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" حصرياً عبر شبكة قنوات " MBCمصر" خلال شهر رمضان المُقبل.