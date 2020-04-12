غدًا.. "واحد من الناس" يستضيف "أبانوب" الذى يتحدث من بطنه على قناة النهار

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» في التاسعة والنصف مساء غدًا الاثنين على شاشة النهار، يستضيف عمرو الليثي، الشاب ابانوب مجدي وشهرته ابانوب فلكس الذي يتحدث من بطنه.

ويكشف ابانوب عن كيفية وصول قناته على اليوتيوب إلى نص مليون مشترك، وفيديوهاته التي تعدت الأرقام القياسية ووصلت لـ ١٠٠ مليون مشاهدة، كما يقدم ابانوب مجموعة من المواهب الأخرى كالرقص بريك دانس، والبيت بوكس .

يذاع برنامج "واحد من الناس" غدا الاثنين الساعة 9.30 مساءً على شاشة النهار.