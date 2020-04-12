شديد البرودة ليلا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على كافة محافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الاحمر.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمي 21 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمي 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمي 30 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 20 درجة والصغرى 06 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وهناك شبورة مائية في الصباح الباكر تتحسن الرؤية معها مع سطوع الشمس، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.





وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك برودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، وهناك فارق أكثر من 10 درجات بين درجة الحرارة العظمى والصغرى، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس، مناشدًا بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.



