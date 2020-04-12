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تطورات جديدة بشأن مستقبل "فايلر" مع الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:10 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد جلسة خلال نهاية الأسبوع الجاري مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للتناقش حول عملية تجديد تعاقده.

واقترب فايلر من التوقيع على عقود تجديده لمدة موسمين مقبلين، بعدما أبدى موافقته على الاستمرار في حال تلبية بعض متطلباته.

وطالب فايلر، الحصول على موافقة أسرته والتشاور معها حول البقاء مدة أخرى في القاهرة، قبل أن يوقع على عقود التجديد.

كما طالب المدير الفني، في الحفاظ على جهازه المعاون بالكامل دون تغير أي فرد فيه، بسبب الأداء المميز لهم مع المدير الفني ومساعدته في تحقيق النتائج الجيدة.

واشترط رينيه، الحفاظ على قوام فريقه الأساسي بالإضافة إلى ضرورة الإبقاء على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، لموسم آخر مع بعض التدعيمات الخاصة بخط الدفاع والجبهة اليمنى.

ويرغب النادي الأهلي، في استمرار المدير الفني لفترة أخرى، حفاظًا على استقرار الفريق خاصةً أن الفريق ظهر بمستوى مميز تحت قيادة السويسري، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

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