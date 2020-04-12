باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

كشف جيروم روثين نجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وافقت على رحيل نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو 2022 إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.





وقال روثين في تصريحات عبر أثير إذاعة مونت كارلو: "أعرف من مصادر أن كيليان مبابي كاد أن يوقع لريال مدريد بالفعل للانضمام له هذا الصيف لكن ما حدث (يقصد أزمة فيروس كورونا) سيؤجل وصول مبابي لموسم آخر".





وأضاف:"باريس سان جيرمان رحب ببيع مبابي هذا الصيف بعد أن تم التأكد من أن النجم الفرنسي لن يجدد تعاقده".





واختتم روثين تصريحاته قائلاً:"انضمام مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت فقط، حيث سينضم في نهاية الموسم المقبل وستكون مسألة ضمه أسهل وأقل تكلفة".