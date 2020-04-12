من رواد السوشيال ميديا إلى الإثارية منى مينا: "لم نعد نتحمل إسفافك أيتها العجوز الخاوية"

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الإثارية منى مينا، منتقدين طريقتها وأسلوبها، خاصة بعد تواصلها مع قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي.





ووجه رواد السوشيال ميديا، عدة رسائل لـ"مينا": "خلاص بتتواصلي دلوقتي مع قنوات الإخوان وتتعاوني مع الإخوان في محاولة لهدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية للدولة، إنتي أصبحتي نموذج للقاء المصاح، وعندئذ تتلاشى المبادئ".





وأضاف عدد آخر: "كفى تنظير وقدمي حاجة مفيدة للدولة، إنتي نسيتي إنك دكتورة يا دكتورة"، مؤكدًا آخر: "ارحمونا بقى كفاية.. لم نعد نتحمل إسفافك واستهتارك وتنظيرك رحمة بنا أيتها العجوز الخاوية"