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من رواد السوشيال ميديا إلى الإثارية منى مينا: "لم نعد نتحمل إسفافك أيتها العجوز الخاوية"

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الإثارية منى مينا، منتقدين طريقتها وأسلوبها، خاصة بعد تواصلها مع قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي.

ووجه رواد السوشيال ميديا، عدة رسائل لـ"مينا": "خلاص بتتواصلي دلوقتي مع قنوات الإخوان وتتعاوني مع الإخوان في محاولة لهدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية للدولة، إنتي أصبحتي نموذج للقاء المصاح، وعندئذ تتلاشى المبادئ".

وأضاف عدد آخر: "كفى تنظير وقدمي حاجة مفيدة للدولة، إنتي نسيتي إنك دكتورة يا دكتورة"، مؤكدًا آخر: "ارحمونا بقى كفاية.. لم نعد نتحمل إسفافك واستهتارك وتنظيرك رحمة بنا أيتها العجوز الخاوية"

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