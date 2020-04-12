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عاجل.. وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز‎ بعد صراع مع المرض

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:20 م
والدة دنيا عبدالعزيز
والدة دنيا عبدالعزيز
الفجر الفني
توفيت منذ قليل والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، داخل أحد المستشفيات الكبري بالمهندسين بعد صراع مع المرض، ولم يتحدد موعد لتشييع جثمان والدة الفنانة. دنيا عبد العزيز 

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.


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