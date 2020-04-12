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بعد عودته لرئاسة المجموعة.. منصور عامر: الفترة المقبلة هي مرحلة اقتناص الفرص

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:23 م
رجل الأعمال منصور عامر
رجل الأعمال منصور عامر
قال رجل الأعمال منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب، إن شركة عامر جروب، جوهرة ثمينة تظهر معدنها الأصيل وقت الأزمات، وأن الشركة تقف على أرض صلبة بفضل الله، وأن الفترة المقبلة هي مرحلة اقتناص الفرص، مؤكدا أن كافة مشروعات المجموعة تعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروعات في وقتها المحدد. 

جاء ذلك فى أول تصريح له بعد عودته لتولى رئاسة مجلس إدارة عامر جروب، وتفقده مشروع بورتو السخنة في أول يوم عمل له بالمجموعة لدفع المشروع لانطلاقة جديدة متكاملة جديدة، مضيفا أن المجموعة عازمة على الانتهاء من تنفيذ وتسليم أكثر من ألفى وحدة خلال هذا العام بمشروعات الشركة المختلفة.

وكانت شركة عامر جروب القابضة، عن عودة رجل الأعمال منصور عامر لرئاسة الشركة مرة أخرى، بعد تقدم وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات باستقالته من رئاسة الشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة شركة عامر جروب أمس الأول الخميس، لمناقشة اعتماد ميزانية الشركة لعام 2019.

وخلال الاجتماع أبدى الدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة، رغبته فى التفرغ لإدارة مكتبه الهندسى الاستشاري "مكتب بيت الخبرة" والعمل الجامعى، وقدم الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة رئاسته للمجموعة.

وتوجه مجلس إدارة عامر جروب، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، بالشكر والتقدير للدكتور هشام عرفات لمجهوداته خلال فترة رئاسته للمجموعة وترحيبهم ببقائه عضواً غير تنفيذياً بمجلس إدارة المجموعة، ورشح المجلس بالإجماع منصور عامر لرئاسة المجموعة، حيث صدر القرار بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً بالتزكية.

وكان مجلس إدارة عامر جروب، قد وافق على تعيين الدكتور هشام عرفات رئيسًا لمجلس إدارة عامر جروب بالتزكية يوم 8 يوليو عام 2019.

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