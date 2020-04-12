أروي جودة لـ"الفجر الفني": حكاية "سنين وعدت" خلقت جدال بين الجمهور.. وهذه أوجه التشابه بيني وبين "هند"

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أعربت الفنانة أروي جودة عن سعادتها بالمشاركة في حكاية "سنين وعدت"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، مشيرة إلى أنها سعدت جداً بردود أفعال الجمهور على المسلسل.



وأضافت أروي جودة في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أن ردود أفعال الجمهور كانت إيجابية بشكل كبير، وأنها سعدت جداً بها، مشيرة إلى أن العمل قصته ومشاهده استطاعت أن تخلق جدال كثير بين الناس، وبدأ الناس يعرضون وجهة نظرهم فيه، ويتسألون هل الرجل هو الصح أم المرأة.





وأشارت "أروي" أن أكثر تعليق لافت انتباهها، هى أنها وجدت صحفى، ناشر على صفحته الخاصة به منشور يشكر فيه العمل، وأبطاله، وكاتب رأيه بشكل شخصى، وأن هذا الشيء أسعدها كثيراً، لأن معروف عن الصحفيين أنهما يتميزوا بالحيادية على حد تعبيرها.





ووجهت "أروي"، الشكر لكل صناع المحتوي، لأنهما قدموا "اسكربت"، متوازن وغير مفتعل، وبه قضية مهمة في بيوت كل المصريين، وبه مشاهد ظريفة وخفيفة، ومشاهد تبكى، ومشاهد تجعلك تفكر.



وعن أوجه التشابه بين شخصية أروي جودة وشخصية "هند"، في حكاية "سنين وعدت"، قالت "فيه تشابه بيني وبين هند في حاجات، هى أن ظروف حياتي وأنا صغيرة تشابه ظروفها، فأنا اشتغلت من وأنا صغيرة، وكنت مهتمية بالشغل بشكل كبير، وفاكرة إن ده أحسن حاجة ممكن أقدمها لعائلتي، ولكن هذا غير صحيح،وموضوع الكورونا بجد من ميزته أنه أقرب العائلة من بعضها بشكل كبير، وخلق مابينهم مشاعر وحب وتفاهم".



واختتمت حديثها قائلة"الرسالة التى يوجهها العمل هو أن لو الست تقدر تشتغل وتشيل مسؤولية بيتها في نفس الوقت يبقي دي حاجة ترجع لها، ولكن مينفعش تكون متفقة مع الشخص الآخر على مشاريع وأحلام وفجأة تنسحب من المشروع، لازم تفكر في حلول معه، والست اللي متقدرش توزان بين الإثنين يبقي تكتفي ببيتها وعائلتها".





يذكر أن حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .