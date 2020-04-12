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الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مصراته.

ويذكر أن استهدف الجيش الليبي تمركزات المليشيات في منطقة القداحية جنوب شرق مدينة مصراتة. 

وكشفت شعبة الإعلام الحربي، في بيان سابق لها، أن القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة لمحاور القتال في العاصمة طرابلس وغرب مصراتة. 

وخاض الجيش الليبي معارك عنيفة على أغلب خطوط التماس بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة مصراتة بمنطقة أبوقرين والسدادة، حيث استهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات مليشيات الوفاق. 

وبحسب الإحصائيات، فإن المليشيات سحبت حتى الآن أكثر من 12 جثة لم تعرف هويتها من تحت أنقاض المبنى الذي اتخدته كغرفة عمليات تابعة لها. 

ورفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي هجوم من المليشيات الإرهابية المعززة من تركيا والمدعومة بمرتزقة وإرهابيين قادمين من سوريا، بمحيط طرابلس.

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