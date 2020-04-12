السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الحالية فى نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعى الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق".





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".





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وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية، وتوزيعها مجانًا على المواطنين، بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي، التى يتردد عليها أعداد كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحاسمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة افتتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.





السيسي يرسل برقيات تهنئة للطوائف المسيحية

وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقيات تهنئة، للطوائف المسيحية، في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووجه الرئيس البرقيات لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون، رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر.



