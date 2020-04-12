Advertisements

السيسي يوجه باستمرار جهود مشروعات الطرق وتحديث محاور النقل

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:29 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق".

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الحالية فى نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعى الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".

اقرأ أيضا.. تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية، وتوزيعها مجانًا على المواطنين، بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي، التى يتردد عليها أعداد كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحاسمة، للحد من انتشار فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن القوات المسلحة افتتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

السيسي يرسل برقيات تهنئة للطوائف المسيحية

وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقيات تهنئة، للطوائف المسيحية، في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووجه الرئيس البرقيات لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون، رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر.

ويعتبر أحد الزعف أو السعف أو الشعانين، مناسبة يحتفل بها الأقباط، اليوم الأحد، في ظل إجراءات استثنائية تتخذها الدولة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بعدة محافظات، ما يجعل الاحتفال بتلك المناسبة مختلف عن كل عام سابق.

وتغلق الكنائس أبوابها في مصر، على خلفية ظهور فيروس كورونا المستجد منذ 21 مارس، وعلقت الكنائس جميع الصلوات والمناسبات بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، بهدف مكافحة انتشار الوباء، الذي ظهر في عدة محافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات الطرق بوابة الفجر النقل الفجر السيسي

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية ويكشف سر انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و نصف

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ ساعتين

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

كينو يقترب من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه باستمرار جهود تحديث منظومة النقل بشكل شامل

كيف تعاملت الرئاسة مع كورونا والطقس؟ 5 توجيهات من السيسي لسلامة المواطنين

عاجل.. قداس إلهي بالقاهرة رغم قرار تعليق الفعاليات الدينية ( صور)

محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال

الكاراتيه المصري يدعم خليك في بيتك بـ3 قرارات من بينها 1000 جنيه سُلفة

السيسي يرسل برقيات تهنئة للطوائف المسيحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

03:36 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي