خبر سار لجماهير الأهلي

وصلحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلىالمرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي .

وأكد مصدر بالأهلي، أن حمدي فتحي يتحسن طبيا وبدنيا بشكل كبير من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وتابع المصدر، أن فتحي سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .

وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.