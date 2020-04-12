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على الرغم من اعتدال الطقس.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس حتى هذا الموعد

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس، خلال هذه الفترة على الرغم من اعتدال حالة الطقس ودرجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 25 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة البرودة ليلا، ويوجد فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 10 درجات، مشيرة إلى أن تخفيف الملابس يجب أن يكون مع أول شهر مايو، نظرا لأن فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن حالة الطقس علي شمال الصعيد، قالت الأرصاد الجوية الطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 18 والعظمى 28.

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