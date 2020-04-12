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أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق المصرية

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:39 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان 2020
بلح نصف جاف عبوة 400 جرام  نحو 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها، وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها، و تراوح سعر لفة قمر الدين من 22- 30 جنيها، وسجل ربع كيلو المشمشية 21 جنيها و بدء ربع كيلو القراصي من 13.75 جنيه والبلح 12 جنيها للكيلو بينما وصل سعر القراصية مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه، وتين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها، و تراوح سعر قمر الدين سورى 400 جرام من 22 إلى 30 جنيها .

معارض أهلا رمضان
في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كافة المعارض، فقد قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع اكثر من ٧٩ شركة على وضع آلية بديلة لمعارض اهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية.


وأكد الدكتور على المصيلحي على أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلي ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الاخري.

وأعلن وزير التموين، عن بداية عمل منافذ أهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠ ولمدة شهر حتي ١٠ مايو ٢٠٢٠.

ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.


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