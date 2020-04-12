ولي عهد أبوظبي يدشن البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم





دشن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيانـ "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم" من المواطنين والمقيمين، وذلك استكمالا للجهود الاحترازية والوقائية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع.





ويعد برنامج الفحص المنزلي، مسانداً ومكملا لجهود مراكز المسح "من المركبة" للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة، ويستهدف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص خاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي أو من غير القادرين على التعبير أو يعانون من صعوبة التواصل مع الآخرين، وذلك في إطار تأكيد الاهتمام الخاص بهذه الفئة الغالية وتسهيلاً عليهم إجراء الفحص ولتعزيز البرامج الوقاية العامة في الدولة.





ووجه سموه بعمل جدول زمني وحصر الحالات بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبدء بعملية المسح لأنهاء البرنامج بغضون 30 يوماً من بدء التنفيذ.





وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المسح الوقائي والوصول إلى فئات المجتمع كافة بما فيهم أصحاب الهمم وهم محور هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم، والذي يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على هذه الفئة الغالية وضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الآمنة الصحية الكريمة لهم.





وستقوم الفرق المختصة من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج وفق التوجيهات وبأفضل المعايير العالمية المعتمدة وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وبالطرق المثلى إلى جانب تقديم المشورة الصحية والوقائية لكل من يحتاجها.



