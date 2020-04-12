Advertisements

محافظ أسوان: صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لرسالة نصية وتجهيز 155 مكتب بريد و40 فرع للبنوك الزراعية

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط للمواطنين الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ إستحقاقهم لصرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 إبريل الجارى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.


وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين من العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث أن إجمالى المستفيدين سيصل إلى 13 ألف و340 مستفيد من خلال 155 مكتب بريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، وأيضًا 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.


ووجه رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مدير عام البريد للتأكد من كافة التجهيزات داخل مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك بأماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام.

وأوضح أشرف عطية بأن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة.

وأضاف أن 90% من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يوميًا حتى الساعة الخامسة مساءًا وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس.
محافظ أسوان: صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لرسالة نصية وتجهيز 155 مكتب بريد و40 فرع للبنوك الزراعية
محافظ أسوان: صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لرسالة نصية وتجهيز 155 مكتب بريد و40 فرع للبنوك الزراعية
محافظ أسوان: صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لرسالة نصية وتجهيز 155 مكتب بريد و40 فرع للبنوك الزراعية
محافظ أسوان: صرف منحة العمالة الغير منتظمة طبقًا لرسالة نصية وتجهيز 155 مكتب بريد و40 فرع للبنوك الزراعية

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 10 ساعة

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي