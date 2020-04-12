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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:02 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || فيروس كورونا يهدد حياة مؤسس ويكيليكس جوليا أسانج

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
سجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، حالة وفاة بفيروس كورونا داخل سجن بالمارش الذي يقبع فيه مؤسس ويكيليكس جوليا أسانج.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في قطر
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الأحد، تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على بوابة بوقرين الغربية جنوبي مصراته.

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