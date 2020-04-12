إزالة ألف و850 متر تعدي على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)



وأضاف في تصريح صحفي أن الحملات تستمر في التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مستوي الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



وشدد "الشريف" على أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بكل شدة وقوة، كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة.



كما أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.



وفي ذات السياق، تابع محافظ الإسكندرية الحملة المكبرة التي قامت بها وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع حي المنتزة ثان، لإزالة دوريين السابع والثامن العلويين بالعقار الكائن بمنطقة العصافرة بحري حي المنتزة ثان، لتجاوزهم قيود الإرتفاع. وذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المنتزة ثان، واللواء محمد عبد الله المشرف العام علي وحدة التدخل السريع بالمحافظة والجهات المعنية.



11 وفاة جديدة



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.





1939 إصابة بـ"كورونا"



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته. وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولًا بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.



ووجهت الوزيرة، بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.



صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم تنفيذ 137 قرار إزالة ومخالفات متنوعة ضمت تنفيذ عدد 36 قرار إزالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و13 قيراط، وتنفيذ 2 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 1850 م2، وتنفيذ 45 قرار إزالة وعدد 54 حالة تدخل سريع على مخالفات البناء.