Advertisements

"AIDMO" تطلق مبادارة لدعم صناعة المستلزمات الطبية بالدول العربية

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:08 م
المهندس عادل الصقر
المهندس عادل الصقر

صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين"AIDMO" أن جائحة فايروس كورونا (covid19) سيكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم  حيث من المتوقع أن يشهد  الاقتصاد العالمي ركوداًً كبيراًً في أغلب قطاعاته، ومنها القطاعات الصناعية وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

 وللحد من هذه الآثار أوضح الصقر أن العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية سارعت في اتخاذ إجراءات احترازية للعمل على احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة واعتماد خطط استعجاليه شاملة للتخفيف من الإضرار الناجمة  عنها  للمحافظة على مناصب العمل  من خلال حماية القاعدة الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت ربما اقل استعدادا لمواجهة هذه الاضطرابات الحادة .

وفي نفس السياق أكد  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أنه حان الوقت لإعطاء مزيدا من الاهتمام لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية  قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يضمن توفير الحاجيات الضرورية والإستراتيجية للمواطن العربي بنفس جودة مثيلاتها العالمية وبأسعار في متناول الجميع للحد من التبعية الخارجية في ظل التغيرات والاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة ، مشيرا إلى  ارتفاع حجم الطلب العالمي علي المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم بسبب تفشي هذا الوباء .

وفي إطار متابعة المنظمة لتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا  المستجد وانعكاساتها على القطاع الصناعي في الدول العربية وسعياًً منها لتعزيز التعاون العربي في مواجهتها وتوفير احتياجات المصنعين والمختبرات والجهات المعنية التي تحاول توجيه صناعتها نحو إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية  لتغطية الطلب المتزايد عليها ، قال الصقر إن المنظمة قامت بالتواصل مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية  والدولية ، بهدف توفير مواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليها في إعداد وتحديث وتطوير المواصفات الوطنية للدول العربية بما يخدم التصنيع في هذه المجالات ، حيث  تولت المنظمة ترجمة عناوين المواصفات الأجنبية منها  الى اللغة العربية واعدت أدلة استرشادية توضح آلية تحميل نصوص هذه المواصفات ، مشيراًً إلى أنه يمكن  للجهات الراغبــة  بـالحصــول  علـى  نصــوص هـذه المواصفات التواصل مع أجهـزة التقييــس في الـدول الـعربيــة أو المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  .

 ودعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  في ختام تصريحاته إلى تضافر وتنسيق الجهود التي تتخذها الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما بينها للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت ممكن واحتواء آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستلزمات طبيه صناعة المستلزمات الطبية انتشار الفيروس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الفيروس كورونا الصناعة العربية الاحترازية اديمو

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المنظمة العربية للتنمية الصناعية: نسعى إلى النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة

"المنظمة العربية للتنمية الصناعية" تطلق ملتقى الابداع والابتكار والتنافسية بالغردقة

أشرف عفيفي: 9100 مواصفة إجمالي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة حتى الآن

عمرو نصار: تطوير منظومة المواصفات القياسية الدولية ركيزة اللحاق بركب الثورة الصناعية

عادل الصقر: تم توحيد أكثر من 10 ألاف مواصفة قياسية عربية

"aidmo" تنظم ندوة الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي