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ترامب يعلن نشر 418 طبيبا بولاية نيويورك لمواجهة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:08 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نشر  418 طبيبا ومعالجا بولاية نيويورك للمساعدة في جهود احتواء انتشار فيروس كورونا

وقال ترامب، إن عدد الأسرة الفارغة أصبحت منتشرة أكثر في مستشفيات نيويورك، وهذا شيء مبشر.

والجمعة الماضي قال الرئيس إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء.  

وأضاف ترامب، خلال الإحاطة اليومية حول الفيروس التاجي، من البيت الأبيض: "أجرينا أكثر من مليوني فحص لفيروس كورونا ونقوم بـ100 ألف فحص بشكل يومي".

كما ألمح ترامب إلى وجود خطة  للمساعدات المالية للأمريكيين المتضريين من كورنا.

وحدد المستحقين لها، قائلا في تغريدة له عبر تويتر: "إن حزم المساعدات الاقتصادية التي ينظرها الكونجرس حاليا يجب أن تقتصر على تعزيز التمويل للشركات الصغيرة لمساعدتها للإبقاء على موظفيها، "دون إضافات".  

وقال ترامب: "يجب أن يكون لدينا مرحلة رابعة كبيرة من البنية التحتية، مع خفض الضريبة على الرواتب، وأكثر من ذلك". 

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