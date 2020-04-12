الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع عدد من الصفقات المهمة والتي يستعد بها لقادم المواعيد.





وكان اتحاد الكرة قرر مد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية أبريل بناء على ما أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.





ويأمل الأهلي في حسم أكثر من صفقة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن، والحارس المخضرم شريف إكرامي.





ويسعى الأهلي لضم عدد من اللاعبين حيث نجح مسئولوه في التوقيع مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، كما وضعوا يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي ضمن دائرة الضوء لضمه وهو من اللاعبين المميزين وأفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة.



