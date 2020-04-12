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صفقة الزمالك المنتظرة.. أرقام مثيرة في مسيرة محمد الناهيري مع الوداد المغربي

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

ارتبط إسم محمد الناهيرى مدافع الوداد المغربي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

الناهيري لاعب جوكر يمكنك الاعتماد عليه في كثير من المراكز، حيث يجيد اللعب فى الجبهتين اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى قلب الدفاع، اللعب فى وسط الملعب.

 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد الناهيري ينتهي مع الوداد المغربي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي ينتقل إلى أي نادي بداية من الموسم المقبل انتقال حر.

 

وكان محمد الناهيري قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي في صيف 2017.

 

الناهيري على الرغم من أنه مدافع إلا أنه يجيد التهديف بشكل كبير، حيث خاض خلال هذه السنوات منذ انضمامه إلى الوداد 80 مباراة، سجل 28 هدف وصنع 8 آخرين.

 

بشكل عام الناهيري يعتمد عليه المدربون في مركز الظهير الأيسر، حيث أنه لعب 55 مباراة من بين هذه اللقاءات في هذا المركز، وظهر بفاعلية كبيرة حيث سجل 20 هدف وصنع 7 آخرين.

 

بينما لعب في مركز قلب الدفاع 10 لقاءات، وسجل 3 أهداف، ولعب 7 لقاءات كظهير أيمن، وسجل 4 أهداف، وصنع هدف وحيد، أما في وسط الملعب فقد لعب لقائين فقط.

 

لاسيما أنه في بعض الأوقات يضطر المدرب إلى تغيير مركزه الذي بدأ به في اللقاء لظروف سير اللقاء من إصابات أو غيرها.

 

جدير بالذكر أن محمد الناهيري خلال الفترة التي قضاها حتى الآن مع الوداد حقق بطولة وحيدة وهي السوبر المحلي المغربي، بالإضافة إلى أنه وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 الذي فقده فريقه أمام الترجي.

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