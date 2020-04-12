Advertisements

عسير.. "صحة المنطقة" تخصص أرقام تواصل مباشر مع عيادات طبية

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، أنها خصصت أرقامًا هاتفية لخدمة المستفيدين تهدف إلى تسهيل التواصل مع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزيز بـن يحيى آل شايع: إن "الخدمة تشمل 9 عيادات فـي مسـتشفى عسير المركزي، وثلاثًا أخرى فـي مستشفى أبـها للولادة والأطـفال، بـالإضافـة إلى العيادات في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وعيادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنهل.

وأوضح آل شايع: أن تـخصيص أرقام للعيادات المختصة يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الـصحة ممثلة في المديـريـة العامـة للشؤون الـصحية بمنطقة عسير، عـلى خدمة المستفيدين وهم في منازلهم، في ظل تطبيق الخطط الاحـترازيـة والوقائية للحد مـن تفشي فيروس كورونـا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف: أنـه سيتم الرد والتواصل مع المسـتفيدين مـن خـدمـات الـعيادات المحـددة؛ وذلـك بـعد إرسـال الـبيانـات والـمعلومات المطلوبة منهم على الأرقام الموضحة عـبر تطبيق "واتساب"؛ وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4462 إصابة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59 حالة، ويصل التعافي إلى 761حالة.

وجاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس "كورونا" بالمملكة العربية السعودية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,803 مليون إصابة، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، وأكثر من 412 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس عيادات طبية عسير المملكة الفيروس كورونا السعودية

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

الداخلية التركية تعلن إغلاق الملاهى الليلية بسبب "كورونا"

الهند تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"السديس" يأمر بإغلاق الأبواب الفرعية للمسجد الحرام

مكة.. عيادات متنقلة لخدمة الأهالي في الأحياء المعزولة (فيديو)

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف عن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي