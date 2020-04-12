عسير.. "صحة المنطقة" تخصص أرقام تواصل مباشر مع عيادات طبية





أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، أنها خصصت أرقامًا هاتفية لخدمة المستفيدين تهدف إلى تسهيل التواصل مع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.





وقال المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزيز بـن يحيى آل شايع: إن "الخدمة تشمل 9 عيادات فـي مسـتشفى عسير المركزي، وثلاثًا أخرى فـي مستشفى أبـها للولادة والأطـفال، بـالإضافـة إلى العيادات في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وعيادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنهل.





وأوضح آل شايع: أن تـخصيص أرقام للعيادات المختصة يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الـصحة ممثلة في المديـريـة العامـة للشؤون الـصحية بمنطقة عسير، عـلى خدمة المستفيدين وهم في منازلهم، في ظل تطبيق الخطط الاحـترازيـة والوقائية للحد مـن تفشي فيروس كورونـا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وأضاف: أنـه سيتم الرد والتواصل مع المسـتفيدين مـن خـدمـات الـعيادات المحـددة؛ وذلـك بـعد إرسـال الـبيانـات والـمعلومات المطلوبة منهم على الأرقام الموضحة عـبر تطبيق "واتساب"؛ وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.



