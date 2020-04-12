سالم الهندي: مبروك إليسا على الإبداع والحيوية.. وشكرا لهيفاء وهبي

تواصل "ملكة الإحساس" النجمة اللبنانية اليسا تألقها ونجاحاتها الفنية، مع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث تقدم جديدها أغنية "هنغني كمان وكمان"، التي يمكن الإستماع لها حصريا عبر منصة "ديزر" الإلكترونية الشريك العالمي لـ"روتانا" في المجال الرقمي.





فبعد أن قدمت المطربة اليسا ،الجمال والاحساس والفرح في أغانيها وألبوماتها.. تزرع بصوتها التفاؤل والأمل، مبشرة بأيام جميلة قادمة بإذن الله فيها سفر وحب وتجمعات وسهرات و...و...، لتعالج بأغنيتها الجديدة التي أطلقتها منفردة "سنغل" حالات الملل والكآبة والرتابة والروتين الراهن، مقدمة جرعة من الطاقة الإيجابية عنوانها "هنغني كمان وكمان" مغردة:





"هنغني كمان وكمان...

لما نروح ونسافر حتة بعيدة

لما بندخل قصة حب جديدة

لما بنتجمع فمناسبة سعيدة

بنغني...

لما نطير من الفرحة لعالم تاني

لما تضيق الدنيا علينا ونعاني

لما بنفصل من الدنيا دي ثواني

بنغني...

هنعيش لسة ياما ونشوف

هنعيش تحت أي ظروف

هنعيش لسة ياما ونشوف

هنعيش يلا بينا نعيش...

هنغني كمان وكمان....وهنرقص ع الاحزان

ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان

كلنا فالهوى سوى من حيرة لحيرة

شايلة قلوبنا حجات ياما ياما كتيرة

فمبنصدق ونفك التكشيرة

ونغني...

زي البحر الدنيا واحنا سفينة

بندورع الشط اللي يرسينا

وبنتلكك على حاجة تنسينا

ونغني..."





وعن أغنية "هنغني كمان وكمان" التي أنتجتها "روتانا للصوتيات والمرئيات" تقول اليسا :"هذه الاغنية كانت ضمن ألبومي القادم الذي كان يفترض صدوره قريبا إنما تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة، لكني وجدت أغنية "هنغني كمان وكمان" مناسبة للوقت الحالي، وكلامها معبر عن حالة يحتاجها الجميع في الوقت الحاضر ، فاتفقت مع "روتانا "ان ننزلها الان، ونفرّح العالم شوي.. ونخلي الفانز والمحبين يغيّرو جو".





اليسا التي تطير فرحا بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، تؤكد قائلة :" أنا أعرف كيف أختار الأغاني التي تشبهني أو تعبر بشكل كبير عن معظم الناس. وأغنية "هنغني كمان وكمان" حسيتها .. فغنيتها. وأنا من الأساس لا أغني شيئا اذا لم احبه او يعجبني".





وحول ما إذا كانت تعتبر قرار صدور أغنية "هنغني كمان وكمان" في الفترة الراهنة يعد جرأة؟ ، تقول اليسا :"حاليا كل العالم جالسين في بيوتهم ويريدون شيئا يمنحهم طاقة إيجابية، ويكون أيضا لهم بمثابة "تغير جو"، فقلت ما المانع في أن أقدم لهم طاقة إيجابية هذه الفترة ..من خلال هذه الاغنية؟".





وتضيف اليسا :" الجميل أن كلام أغنية "هنغني كمان وكمان" يعبر عن الوقت الراهن، والوضع الحالي الذي يعيشه الناس سواء في لبنان أو العالم العربي والعالم أجمع ولكن بشكل تفاؤلي".





أما الشاعر شادي نور الذي كتب كلمات أغنية "هنغني كمان وكمان"، يقول :" تعد هذه الأغنية هي ثاني تعاون لي مع المطربة اليسا بعد تعاوننا في أغنية " إلى كل اللي بيحبوني". والحقيقة أني والملحن محمد يحيى أمضينا وقتا نفكر فيه: ايه الحاجه اللي حنعملها بعد "إلى كل اللي بيحبوني"؟، لحد الحمد لله ما توصلنا إلى أغنية "هنغني كمان وكمان" .. وستروا اليسا من خلال هذه الأغنية بشكل جديد ومختلف، وتكون الأغنية جرعة ايجابية في ظل الظروف اللي احنا فيها والتي ان شاء الله تعدي قريبا ..وحنرجع أحسن من الأول كمان.. ونغني كمان وكمان".





من جانبه، أبدى محمد يحيى ملحن أغنية "هنغني كمان وكمان" حماسته لرصد ردة فعل الجمهور عند استماعه للأغنية التي لا يليق بها إلا أن تكون "تريند"ليس فقط عربي بل عالمي ، معبرا عن سعادته وفخره بالتعاون مع نجمة مثل اليسا ، وشركة كبيرة كـ"روتانا" التي يرأسها الأستاذ سالم الهندي، معلنا :"اتحادنا وتحدينا جميعا للظروف الراهنة من خلال تقديم أغنية "هنغني كمان وكمان"، هو في حد ذاته تأكيد على أهمية الرسالة التي يقدمها الفن عامة والموسيقى بوجه خاص".





أما الموزع الموسيقي الهامي دهيمة ، فيقول :" أغنية "هنغني كمان وكمان" بها جميع العوامل التي تستطيع أن تخرجنا من الأجواء المشحونة التي نعيش فيها. وستايل الأغنية "مقسوم"، وراعيت في توزيعها ان تبدو اليسا فيها وكأنها تغني "لايف" وحولها فرقة تعزف مزيكا على البحر أو في حفل أو مناسبة ما .. بحيث يظهر الموضوع طبيعي حتى يصل

للناس بسرعة".





وقد أكتمل نجاح أغنية "هنغني كمان وكمان" بمجرد اطلاقها، إذ أصبحت "تريند" محققة خلال وقت قياسي ( 6 ساعات فقط) نصف مليون مشاهدة، وبعد (ست ساعات أخرى) وصل الرقم لمليون مشاهدة، ولا تزال الأرقام تتصاعد مع مرور الدقائق والساعات.





تزامن مع "ساعة الصفر" لإطلاق اغنية "هنغني كمان وكمان"، اطلاق كليب ذكي للعمل من بطولة "ملكة الاحساس" اليسا مدته قرابة ( 5 دقائق) تظهر فيه بكل عفوية من بيتها، وتشاركها الظهور في الكليب النجمة هيفاء وهبي، التي تطل أيضا بعفوية من منزلها. وتعتمد فكرة الكليب على اتصال هاتفي مباشر ومرئي يتم بين الصديقتين اليسا وهيفاء، فتسمع الاولى .. الثانية اغنيتها "هنغني كمان وكمان" وبدورها تتفاعل هيفاء معها الى حد الاعجاب والغناء، وينعكس هذا التفاعل بينهما الى الاصدقاء و"الفانز" والمحبين، ليردد كل منهم من منزله كلمات الاغنية، في صورة تحمل عدا الابداع الفني ،كذلك رسالة تضامنية بضرورة الاتزام بالتباعد الاجتماعي والجلوس بالبيت في ظل الواقع الراهن.





وقد تلقت اليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاشادات والتهاني من جانب الكثيرين من داخل الوسطين الفني والاعلامي مشيدين بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان.



