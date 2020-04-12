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محافظ قنا: أكثر من 50 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة مستحقون للمنحة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه التقى بالمحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا والمحاسب محمد فاضل الجندي مدير عام هيئة البريد بقنا لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وأوضح الداودي أنه سيتم بدءً من غدًا الاثنين وحتى الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالي 50 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بقري ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد استلام رسالة نصية علي رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم اوتكدس، واضاف انه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم اخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

ووجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف واماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الاجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".


وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ان الدولة ستقوم بتكريم الأطقم الطبية والمتطوعين والعاملين فى المجال الصحى بشكل لائق على جهودهم الحثيثة في أداء الواجب الطبي والوطني فهم يخوضون معركة في الصفوف الأمامية بالنيابة عن الشعب المصري في الفترة الحالية ضد فيروس كورونا.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية ومتطوعين وعاملين فى المجال الصحى فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.

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