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إليسا تتخطى المليون الأول وتتصدر تريند يوتيوب بـ"هنغني كمان وكمان"

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:46 م
اليسا
اليسا
نادين نجدي
حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـملكة الإحساس إليسا، نجاحا كبيرًا، منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على قناة "روتانا"، حيث تخطت المليون مشاهدة وإحتلت التريند رقم 1 على "اليوتيوب".

وكانت فكرة الكليب جديدة، وهي إتصال إليسا بالفنانة هيفا وهبي "فيديو كول" وكان تستمع إلى أغنية إليسا وتتفاعل معها بالرقص، وشارك جمهور إليسا في الفيدو كليب من خلال مقاطع قصيرة من منازلهم وهم يتفاعلوا على نغمات الأغنية.

يشار إلى أن أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغني... هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسة ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

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