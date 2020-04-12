الصحة العراقية تسجل 34 إصابة جديدة بـ كورونا و 4 وفيات

ويذكر أن أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إغلاق جميع منافذها البرية والجوية مع باقي دول الجوار والعالم، باستثناء معبري طريبيل والقائم.





وقال المتحدث الرسمي للهيئة علاء الدين القيسي، لصحيفة "الصباح" العراقية، إن الإجراء جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية لمنع انتقال وباء فيروس كورونا الجديد.





وأضاف القيسي أن "الهيئة استثنت منفذي طريبيل والقائم اللذين يربطان العراق بكل من الأردن وسوريا، بالإضافة إلى استثناء الموانئ العراقية من قرار الحظر، لدعم الحركة التجارية ودخول المواد الغذائية والطبية التي تحتاجها البلاد خلال هذه الأزمة".





ولفت إلى أن "قرار الإغلاق شمل جميع المطارات المحلية وإيقاف الملاحة الجوية بين بغداد والمحافظات وبين باقي دول العالم، باستثناء بعض الرحلات من أجل إعادة العراقيين العالقين في عدد من دول العالم".





وأشار إلى "إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين العراق وباقي دول العالم بعد إكمال عملية تخصيص وعمل محاجر صحية لحجر المصابين أو الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".





وأعلن العراق، الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1279 حالة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة أن" مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 47 اصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، وبذلك بلغ عدد الاصابات في عموم العراق 1279، فيما بلغ مجموع الوفيات 70 حالة، ومجموع حالات الشفاء 550 حالة".



