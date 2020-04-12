Advertisements

الصحة العراقية تسجل 34 إصابة جديدة بـ كورونا و 4 وفيات

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصجة العراقية، مساء اليوم الأحد، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات.

ويذكر أن أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إغلاق جميع منافذها البرية والجوية مع باقي دول الجوار والعالم، باستثناء معبري طريبيل والقائم.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة علاء الدين القيسي، لصحيفة "الصباح" العراقية، إن الإجراء جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية لمنع انتقال وباء فيروس كورونا الجديد.

وأضاف القيسي أن "الهيئة استثنت منفذي طريبيل والقائم اللذين يربطان العراق بكل من الأردن وسوريا، بالإضافة إلى استثناء الموانئ العراقية من قرار الحظر، لدعم الحركة التجارية ودخول المواد الغذائية والطبية التي تحتاجها البلاد خلال هذه الأزمة".

ولفت إلى أن "قرار الإغلاق شمل جميع المطارات المحلية وإيقاف الملاحة الجوية بين بغداد والمحافظات وبين باقي دول العالم، باستثناء بعض الرحلات من أجل إعادة العراقيين العالقين في عدد من دول العالم".

وأشار إلى "إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين العراق وباقي دول العالم بعد إكمال عملية تخصيص وعمل محاجر صحية لحجر المصابين أو الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا".

وأعلن العراق، الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1279 حالة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

وأوضحت إحصائية للوزارة أن" مجموع الإصابات في العراق لهذا اليوم بلغ 47 اصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، وبذلك بلغ عدد الاصابات في عموم العراق 1279، فيما بلغ مجموع الوفيات 70 حالة، ومجموع حالات الشفاء 550 حالة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زار الفيروس كورونا العراق إجمالي الإصابات 4 وفيات 34 اصابة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

المنافذ الحدودية العراقية: مليونية من الزائرين الأجانب لإحياء طقوس دينية بكربلاء

بسبب كورونا.. العراق يوقف التجارة مع الكويت وإيران لمدة أسبوع

العراق تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ كورونا في النجف وديالى

الصحة العراقية تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 35

الصحة العراقية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في بغداد

الصحة العراقية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي