الأهلي يكشف حقيقة استئناف التدريبات

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صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن الأيام الجارية تشهد اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق .



وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة .



وأضاف: لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر او إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد .



وأشار إلى أن الجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليا وإفريقيا .



واتم عبد الحفيظ انه لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية، مؤكدا ان الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة اهم من اي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي .

