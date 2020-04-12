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توزيع 1000 كرتونة تموينية على أسر العمالة الغير منتظمة بالقاهرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور راندا رزق استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة اليوم الأحد بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي بتوزيع ١٠٠٠ كرتونة تموينية تحوي السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة، التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث.

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ورعاية الأسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.

وأضاف، أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني.

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم ٤ بشارع الفيومي بحي حدائق القبة، حيث سيتم إزالة الأربعة أدوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و٣ أدوار ولكنه قام ببناء ٨ طوابق بدون ترخيص.

وشدد، على استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما حذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللأزمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

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