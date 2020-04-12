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الأهلي يوجه الشكر للأطباء وجميع العاملين في مواجهة كورونا
الأحد 12/أبريل/2020 - 05:34 م
علي نبوي
وجه سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد .
وأوضح عبد الحفيظ انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع .
وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.
وأوضح عبد الحفيظ انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع .
وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.