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الأهلي يوجه الشكر للأطباء وجميع العاملين في مواجهة كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وجه سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد .

وأوضح عبد الحفيظ انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع .

وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.

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