الأهلي يوجه الشكر للأطباء وجميع العاملين في مواجهة كورونا

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وجه سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد .



وأوضح عبد الحفيظ انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع .



وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.

