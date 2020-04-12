"العدل" تعلن إصدار 1500 قرار استئناف عن بُعد خلال 5 أيام





أنجزت وزارة العدل السعودية خلال 5 أيام من إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد أكثر من 1500 قضية، وذلك في مواصلة منها لأ عمالها وجهودها التي تهدف إلى خدمة المستفيدين والمتقاضين عن بعد وإطلاق الخدمات الجديدة النوعية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت وزارة العدل: إن "هذه الخدمة سوف تغني عن الإجراءات السابقة، التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقيًا على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها، مما يعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية".





وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أمر في وقت سابق، بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم.





مما يذكر أن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية

"najiz.sa" ومركز التواصل الموحد 1950.



