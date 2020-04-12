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آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:02 م
بـ100 وش
بـ100 وش
مصطفى فكيه
روج الفنان أسر ياسين، لمسلسله الجديد المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل والذي يحمل اسم "بـ 100 وش" بجانب الفنانة نيللي كريم، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاُ:" التريلر الرسمي لمسلسل بـ"100 وش"، رمضان 2020، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، مدير تصوير كريم نادر".

من ناحية أخرى مسلسل بـ "100 وش" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط النفي وأبرزهم النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتتابع مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى إجراء عمليات مونتاج للحلقات الأولى من العمل، الذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالي، بالتزامن مع التصوير، وذلك ليكون المسلسل جاهز للعرض خلال الأيام المقبلة، كما عدد ساعات التصوير، مع تشديد الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير.

وتجسد الفنانة نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

يذكر ان أخر أعمال النجم أسر ياسين مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة، على إحدى المنصات الرقمية العربية، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من منة شلبي، سوسن بدر، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير.
آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"
آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"
آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"
آسر ياسين يروج لـ مسلسله الجديد "بـ 100 وش" عبر "إنستجرام"

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