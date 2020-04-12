البرتغال.. زيادة تفشي كورونا بدور الرعاية خلال عطلة عيد الفصح

زاد تفشي فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر في دور الرعاية في دولة البرتغال خلال عطلة عيد الفصح، حيث تم الإبلاغ عن 100 حالة جديدة مبفيروس كورونا COVID-19 في مسكن واحد، ودور رعاية تمثل حوالي واحد من كل ثمانية من حالات الوفاة في البلاد البالغ عددها 504.





وقال مدير الدار، روي مايا، لمحطة إذاعة ريناسينكا، اليوم الأحد، إن ثلاثة وثمانين مقيمًا و17 موظفًا في دار للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية في بلدة فيلا دي كوندي بشمال البلاد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "مايا"، أن الغالبية لا تظهر عليهم أعراض، مع إدخال مستشفى واحد فقط.





تم نقل سبعة وعشرون ساكنًا من دار للمسنين في منطقة أفيرو الشمالية إلى المستشفى بأعراض يوم السبت. في نهاية الأسبوع الماضي، توفي 15 مقيماً في دار آخر في نفس المنطقة ثبتت إصابتهم بالفيروس.





لا يزال عدد الوفيات و 16585 حالة مسجلة جزءًا صغيرًا من الأرقام في إسبانيا المجاورة، لكن المسؤولين يخشون أن المرض يمكن أن ينتشر بسرعة من خلال دور الرعاية كما هو الحال في أجزاء أخرى من أوروبا.





وقال وزير العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن 61 من المصابين بفيروس كورونا COVID-19 الذين لقوا حتفهم في البرتغال هم من سكان دور الرعاية. ولم يتم الإبلاغ عن المزيد من وفيات الرعاية المنزلية بسبب المرض منذ ذلك الحين.





أعلنت الحكومة في 30 مارس أنه سيتم توفير الاختبارات لجميع العاملين في مجال الرعاية والحالات المشتبه فيها في المنازل في جميع أنحاء البلاد ، لكن التوزيع لا يزال جارياً.





وقال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا يوم الجمعة، إن أكثر من 3000 شخص تطوعوا للمساعدة في دور الرعاية كجزء من برنامج أطلق يوم الاثنين.





وأفادت وكالة أنباء لوسا، أنه تم إجلاء فندق فى لشبونة يستضيف 93 ضيفًا يوم السبت بعد أن كانت ثلاثة اختبارات إيجابية لفيروس كورونا الجديد، مع إعادة 90 شخصًا آخرين إلى فندق آخر.







