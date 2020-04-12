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تغيرات منتظرة في البريميرليج بالموسم الجديد

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
درس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعض التغيرات التي ستحل على البريميرليج في الموسم المقبل، وذلك خاصة على الجانب التحكيمي وتقنية الڤار.

حيث كان قد طبقت تقنية الڤار في الموسم الحالي، ولكن مع بعض الجوانب التي فضل الاتحاد الإنجليزي عدم تطبيقها في الموسم الاول للتقنية.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا ‏صن، فإن البريميرليج سوف يشهد بعض التغييرات الكبيرة الموسم المقبل من ضمنها انه يحق للحكم العودة لمشاهدة الشاشة الجانبية في الملعب بعد ان كان ينتظر القرار من غرفة الـ VAR.

وأيضاً من ضمن التغييرات بأن سوف يتم اعادة ضربات الجزاء في حال تقدم حارس المرمى عن الخط اثناء التنفيذ، وذلك قد طبق هذا الموسم ولكن ليس في جميع الحالات.

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