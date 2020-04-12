بالأرقام.. تعرف على أعلى 10 حراس في العالم أجرا

فقد مشجعي كرة القدم في العالم متعة المسابقات الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حرم الجمهور من اللعبة الشعبية الأولى.





الاتحاد الدولي يوصي بوقف جميع أنشطة كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد قرر إيقاف كافة مسابقات كرة القدم الدولية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وحرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وجمهور.





أغلى 10 حراس في العالم أجرا

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى الاحصائيات عن أغلى 10 حراس مرمى في العالم وذلك بعد توقف مسابقات كرة القدم في اغلب الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في قارات العالم وخاصة قارة أوروبا مهد مسابقات اللعبة الاقوي.





الحارس السلوفينى يان أوبلاك لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، تصدر قائمة أغلى حراس المرمى فى العالم بقيمة تسويقية وصلت لـ80 مليون يورو، فيما حل البرازيلى أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزى فى المركز الثانى بـ72 مليون يورو وإليكم القائمة كاملة:-





1- السلوفينى يان أوبلاك لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.. 80 مليون يورو

2- البرازيلى أليسون بيكر لاعب ليفربول الإنجليزي.. 72 مليون يورو

3- الألمانى مارك أندريه تير شتيجن لاعب برشلونة الإسباني.. 72 مليون يورو

4- البرازيلى ايدرسون لاعب مانشستر سيتى الإنجليزي.. 56 مليون يورو

5- الإيطالى جيانلويجى دوناروما لاعب ميلان الإيطالي.. 49.5 مليون يورو

6- البلجيكى تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني.. 48 مليون يورو

7- الإسبانى ديفيد دى خيا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.. 40 مليون يورو

8- الكاميرونى أندريه أونانا لاعب أياكس أمستردام الهولندي.. 36 مليون يورو

9- الإسبانى كيبا أريزابالاجا لاعب تشيلسى الإنجليزي.. 32 مليون يورو

10- البولندى فوزنيك تشيزنى لاعب يوفنتوس الإيطالي.. 32 مليون يورو.