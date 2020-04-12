مفاجأة.. الكشف عن وجهة لاوتارو مارتينيز بالموسم المقبل

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كشف سيرجو زاراتي وكيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي عن وجهة اللاعب المقبلة بالموسم الجديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وكان نادي برشلونة قد بدأ التفاوض مع إنتر ميلان منذ فترة طويلة لضم لاوتارو مارتينيز هذا الصيف، ويرغب البارسا في دخول بعض اللاعبين في تلك الصفقة لتقليل الجانب المادي.



وقال ‏سيرجو زاراتي في تصريحات صحفية مثيرة : " لاوتارو حالياً في الإنتر، ولكن بالتأكيد سوف يذهب الى إسبانيا".



‏وأشارت بعض التقارير حسب فوكس سبورت، إن مهاجم إنتر ميلان أصبك على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى برشلونة.