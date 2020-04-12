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عصام كاريكا مطلوب على جوجل بعد وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
تصدر المطرب عصام كاريكا، تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 12/4/2020، وهذا بعد إعلان وفاة عمه خلال توجده بدولة إيطاليا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر عصام كاريكا، عبر حسابه بموقع فيسبوك أن عمه أحمد مكى توفي بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين، قائلا "ندعو الله عز وجل أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا بإذن الله".

وشارك عصام كاريكا، في حفل ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها: تحت الشباك، بوليكا، عزيزة، روميو،عيون حبيبى.

ولحن عصام كاريكا أغنية في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، ومن المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زك.

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