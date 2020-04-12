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"السومة" يلمع في عيون الأهلي من جديد بسبب "كورونا"

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:54 م
عمر السومة
عمر السومة
الفجر الرياضي
وجه فيروس كورونا المستجد ضربة قوية للعديد من الأندية العالمية والعربية والمصرية بسبب توقف النشاط الكروي عن الدوران.

وتسبب كورونا في انهيار الاقتصاد المنتعش لبعض الأندية، الأمر الذي جعل العديد من اللاعبين اللامعين تنخفض أجورهم أو تقل قيمتهم التسويقية.

هذا الأمر دفع البعض منهم للتفكير من جديد في لاعبين كان من الصعب قبل ذلك ضمهم لارتفاع أسعارهم، ومنهم نجم أهلي جدة السعودي، عمر السومة الذي كان هدفا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويفكر الأهلي في العودة من جديد للدخول في مفاوضات لضم عمر السومة، خاصة بعد انخفاض القيمة السوقية للعديد من اللاعبين بسبب انتشار وباء كورونا، وربما تكون الفرصة سانحة لاستغلال ذلك في الوقت الحالي.

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