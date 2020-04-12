تايوان: تدريبات لمجموعة ناقلات صينية بالقرب من الجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية، إن أسطولًا بحريًا صينيًا بقيادة أول حاملة طائرات في الصين مر بالسواحل الشرقية والجنوبية لجزيرة تايوان، اليوم الأحد، لإجراء تدريبات.





وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن لياونينغ، أول حاملة طائرات تعمل في الصين، وخمس سفن حربية مصاحبة، مرت أولاً عبر مضيق مياكو الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا في شمال شرق تايوان يوم السبت، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت الوزارة، في بيان، أن المجموعة الناقلة أبحرت، اليوم الأحد، في المياه على الساحل الشرقي لتايوان ثم إلى البحار إلى جنوب تايوان، حيث قامت بتمارين.





وأردفت، دون توضيح: "قامت القوات المسلحة التايوانية برصد تقدم مجموعة الناقل طوال الوقت وأكملت الإجراءات ذات الصلة استجابة لضمان الأمن القومي وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".





واشتكت تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي، والتي تدعي الصين، أنها أراضيها المقدسة، من زيادة الوجود العسكري الصيني بالقرب من الجزيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وأخبرت الصين، أنه يجب التركيز على محاربة فيروس كورونا الجديد بدلاً من تهديد الجزيرة.





وعادة ما تقوم تايوان بتفكيك الطائرات المقاتلة ردًا على المناورات الصينية.





ولم يصدر رد فوري من وزارة الدفاع الصينية.





وحسب "رويترز"، فإن حاملتا الطائرات الصينيتان ليستا بغريبتين عن المياه حول تايوان.



