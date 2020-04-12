محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأثنين، عددًا من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، للإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمكافحة ومجابهة احتمالية العدوى بين العاملين بتلك المصانع بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، بداية من بوابات المصانع مرورا بمحيط المصانع الداخلي والخارجي وخطوط الانتاج والعاملين، والطاقم الإداري للمصنع، وذلك بالتوازي مع استمرار الإنتاجية بالشكل المطلوب.



وشملت الجولة التفقدية عددًا من المصانع منها مصنع صيني لإنتاج الخميرة، حيث حرص محافظ بني سويف ومرافقوه على الخضوع للإجراءات الوقائية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات وفق ضوابط ومعايير واشتراطات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.



وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث ينتج المصنع الخميرة الجافة والنشطة، ومستخلصات الخميرة "مكسبات طعم" والأسمدة الحيوية، والأعلاف، حيث تبلغ إستثمارات الشركة 152 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية 24 ألف طن سنويا من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة "مكسبات طعم"، ويتم تصدير 95% من المنتج لـ160 دولة ومنطقة.



كما اطمأن محافظ بني سويف على التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، وتوافر الكمامات ومستلزمات التعقيم والتطهير لهم بشكل دائم، حيث يعمل بالمصنع 580 ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، إذ تبلغ نسبة العاملين من أبناء بني سويف بالمصنع إلى 90%.



وأكد المحافظ علي ضرورة استمرار العمل بالمصانع حتي تستمر عجلة الإنتاج في الدوران وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع خاصة المواد والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع التزام المصانع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، مطالبًا العاملين بأهمية التزامهم بالإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، قائلا لهم: "لازم تحافظوا على مسافات التباعد وتلتزموا بالإجراءات الوقائية علشان الانتاج يفضل مستمر وأنتم تبقوا في صحة وسلامة، لأن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن استمرار الانتاج مهم وصحتكم وسلامتكم أهم".



وانتقل محافظ بني سويف الى زيارة مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية، متخصص في تجهيز وتصدير "البصل المجفف" إلى أوربا،ودور شرق أسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث حرص على ملء استمارة سياسة الزائرين، قبل دخوله لتفقد خطوط الانتاج، مشددا على أهمية أن يلتزم الجميع بلا استثنائات بهذه الإجراءات والسياسيات التي تهدف في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة ومنتج تنطبق عليه كافة الاشتراطات والمعايير التي يتطلبها السوق العالمي،حيث تتضمن الاستمارة عدد من العناصر منها تعليمات وإرشادات صحية ووقائية يجب الالتزام بها ولا يسمح بمخالفتها،وكذا بعض الاستفسارات الصحية عن الزائرين وغيرها.



وتفقد المحافظ خطوط الانتاح للمصنع، الذي يعمل به 400 عامل وإداري "عمالة مصرية" ويعملون على 3 ورديات، حيث اطمأن المحافظ على توفير كافة مستلزمات الوقاية للعاملين، مطالبًا العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ومستفسرا منهم عن أحوالهم في شتى المناحي.

