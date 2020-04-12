Advertisements

محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:04 م
الدكتور محمد هاني غنيم
الدكتور محمد هاني غنيم
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأثنين، عددًا من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية، للإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمكافحة ومجابهة احتمالية العدوى بين العاملين بتلك المصانع بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، بداية من بوابات المصانع مرورا بمحيط المصانع الداخلي والخارجي وخطوط الانتاج والعاملين، والطاقم الإداري للمصنع، وذلك بالتوازي مع استمرار الإنتاجية بالشكل المطلوب.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المصانع منها مصنع صيني لإنتاج الخميرة، حيث حرص محافظ بني سويف ومرافقوه على الخضوع للإجراءات الوقائية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات وفق ضوابط ومعايير واشتراطات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث ينتج المصنع الخميرة الجافة والنشطة، ومستخلصات الخميرة "مكسبات طعم" والأسمدة الحيوية، والأعلاف، حيث تبلغ إستثمارات الشركة 152 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية 24 ألف طن سنويا من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة "مكسبات طعم"، ويتم تصدير 95% من المنتج لـ160 دولة ومنطقة.

كما اطمأن محافظ بني سويف على التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، وتوافر الكمامات ومستلزمات التعقيم والتطهير لهم بشكل دائم، حيث يعمل بالمصنع 580 ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، إذ تبلغ نسبة العاملين من أبناء بني سويف بالمصنع إلى 90%.

وأكد المحافظ علي ضرورة استمرار العمل بالمصانع حتي تستمر عجلة الإنتاج في الدوران وتوفير إحتياجات المواطنين من السلع خاصة المواد والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع التزام المصانع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، مطالبًا العاملين بأهمية التزامهم بالإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، قائلا لهم: "لازم تحافظوا على مسافات التباعد وتلتزموا بالإجراءات الوقائية علشان الانتاج يفضل مستمر وأنتم تبقوا في صحة وسلامة، لأن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن استمرار الانتاج مهم وصحتكم وسلامتكم أهم".

وانتقل محافظ بني سويف الى زيارة مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية، متخصص في تجهيز وتصدير "البصل المجفف" إلى أوربا،ودور شرق أسيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث حرص على ملء استمارة سياسة الزائرين، قبل دخوله لتفقد خطوط الانتاج، مشددا على أهمية أن يلتزم الجميع بلا استثنائات بهذه الإجراءات والسياسيات التي تهدف في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة ومنتج تنطبق عليه كافة الاشتراطات والمعايير التي يتطلبها السوق العالمي،حيث تتضمن الاستمارة عدد من العناصر منها تعليمات وإرشادات صحية ووقائية يجب الالتزام بها ولا يسمح بمخالفتها،وكذا بعض الاستفسارات الصحية عن الزائرين وغيرها.

وتفقد المحافظ خطوط الانتاح للمصنع، الذي يعمل به 400 عامل وإداري "عمالة مصرية" ويعملون على 3 ورديات، حيث اطمأن المحافظ على توفير كافة مستلزمات الوقاية للعاملين، مطالبًا العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ومستفسرا منهم عن أحوالهم في شتى المناحي.
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)
محافظ بني سويف لعمال المصانع: "التزموا بإجراءات الوقاية صحتكم وسلامتكم أهم" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف الفيروس كورونا

أخبار تهمك

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 11 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يستقبل مسؤولي مصنع "صيني" لبحث سبل الدفع بالاستثمارات الجديدة

محافظ بني سويف ووزير القوى العاملة يزوران أحد مصانع الخميرة الصينية العالمية (صور)

محافظ بني سويف: الرئاسة كلفتني بتوفير 12 ألف فدان للصوب الزراعية

رئيس الوزراء يتفقد مصنعًا لإنتاج الخميرة ببني سويف باستثمارات 152 مليون دولار (صور)

أصحاب مصانع الطوب بالفيوم مهددون بالغلق بسبب أرتفاع أسعار الطفله والسولار والكهرباء (صور)

مديرية أمن بورسعيد تبدأ حملة لتطهير وسائل المواصلات بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي