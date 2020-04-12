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ولاية نيويورك تعلن 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 ويذكر أن مدد حاكم نيويورك أندرو كومو، الإثنين، الإغلاق الشامل في الولاية التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة حتى آخر الشهر الجاري.

وقال كومو إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك "ثابت" منذ يومين لكنه أعلن تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى 29 أبريل، مشددا على أن "الوقت الحالي غير مناسب للتراخي".

وسجلت نيويورك 8658 إصابة جديدة و599 وفاة بكورونا، وتجاوز عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الولاية عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر في الولاية نفسها.

وفي محاولة لاستيعاب حجم الإصابات المتسارعة أقامت السلطات الصحية في مدينة نيويورك، الأربعاء الماضي، مشرحة مؤقتة في المكان الذي استخدمته من قبل أثناء هجمات 11 سبتمبر 2001 في محيط مستشفى بمانهاتن، تحسبا لزيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا.


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