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أول تعليق من مخرج "القاهرة كابول" بعد توقف عرضه

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:51 م
حسام علي
حسام علي
أماني سلام
أعرب المخرج حسام علي، عن حزنة الشديد بتوقف عرض مسلسله "القاهرة كابول" بسب فيروس كورونا المنشتر وعدم إمكانية السفر إلى الخارج.



ونشر حسام علي، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "للاسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان ... احنا كنا شغالين على مسلسل" القاهرة_كابول" .تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال و إنتاج سينرجي".




واضاف "بس بسبب ظروف الكرونا و منع السفر و ضرورة التزام البيوت و طبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لاكتر من مكان اتأثر جدول تصوير المسلسل و دا ادى إلى نتيجة اننا مش هنلحق رمضان ٢٠٢٠ ".



وتابع" كان نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي لانه فعلاً مشروع محترم و مختلف كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم
مبروك لكل الاصدقاء و الزملاء على مشاريع رمضان ٢٠٢٠ و اتمنى لكم النجاح و التوفيق يا رب"..

كما حرص بعض الفنانين على أن يوسي حسام علي، حيث كتب له الفنان أحمد السعدني،" دي احسن حاجه حصلت احمد ربنا "



كما علقت الفنانة رانيا منصور، قائلة" معلش يا حسام ان شاء الله تكمل تصوير فى ظروف احسن ويتعرض كمان فى توقيت احسن ويكسر الدنيا كالعادة".

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