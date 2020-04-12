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لمواجهة كورونا.. "ساما" تأمر البنوك والمصارف بصلاحية جديدة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مساء اليوم الأحد، أنها أمرت البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الإنتهاء حتى تاريخ 2 يونيو 2020م، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها إلى العملاء بكافة السبل المتاحة.

وأقرَّت "ساما" تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب إنتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كإنتهاء السجل التجاري الذي يتعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوِّض حتى إشعارٍ آخر.

وأكدت في بيان عبر موقعها الرسمي أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وانطلاقًا من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4462 إصابة، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 59 حالة، ويصل التعافي إلى 761حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,803 مليون إصابة، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، وأكثر من 412 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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