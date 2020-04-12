لمواجهة كورونا.. "ساما" تأمر البنوك والمصارف بصلاحية جديدة





أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مساء اليوم الأحد، أنها أمرت البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية، أو التي على وشك الإنتهاء حتى تاريخ 2 يونيو 2020م، مع أهمية استيفاء موافقة العميل على التمديد، ومراعاة بحث الحلول اللازمة لتسهيل إجراءات تجديدها وإيصالها إلى العملاء بكافة السبل المتاحة.





وأقرَّت "ساما" تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب إنتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كإنتهاء السجل التجاري الذي يتعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوِّض حتى إشعارٍ آخر.





وأكدت في بيان عبر موقعها الرسمي أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود المؤسسة المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وانطلاقًا من حرصها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عملاء البنوك والمصارف، للاستفادة من الخدمات المصرفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



