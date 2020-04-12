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البرتغال تفتح الكنائس خلال عيد الفصح

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صلى بضع عشرات من المسيحيين الأرثوذكس المتديني وهم يرتدون كمامات وقفازات واقية، من أجل التعافي، اليوم الأحد، في كاتدرائية العاصمة البلغارية صوفيا، في واحدة من الدول القليلة التي تفتح فيها الكنائس خلال عطلة عيد الفصح.

وبينما بقي معظم البلغار في منازلهم خوفًا من جائحة فيروس كورونا، قالت المحامية سباسكا جنتشيفا البالغة من العمر 48 عامًا، إنها شاكرة للسماح لها بحضور خدمة أحد الشعانين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت جنتشيفا لوكالة "رويترز": "اتخذنا قرارًا في عائلتي. سيقوم أحد أفراد الأسرة بزيارة الكنيسة اليوم والباقي يقيمون في المنزل، مع مراعاة تدابير فيروس كورونا."

في محاولة لاحتواء انتشار مرض جديد شديد العدوى، أغلقت صوفيا المدارس والمطاعم والحانات ومنع الوصول إلى الحدائق والسفر بين المدن. أبلغت بلغاريا عن 669 حالة إصابة بالفيروس و 28 حالة وفاة.

لكنها سمحت للجمهور بالوصول إلى الكنائس، على عكس اليونان ورومانيا المجاورتين، كما يغلب عليها الطابع المسيحي الأرثوذكسي. ستنطبق نفس القواعد يوم الأحد المقبل، عندما يحتفل العالم الأرثوذكسي بعيد الفصح.

وافقت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية على عدم توزيع الفروع المباركة، وهي إحدى الشعائر المشهورة في أحد الشعانين، وتعهدت بتطهير أماكن العبادة بانتظام، في حين حثت الحكومة الناس على الاحتفال من المنزل.

عادةً ما توضع فروع الصفصاف على مذبح الكنيسة، حيث يباركهم الكاهن، ثم نسجوا في إكليل معلقة في المنزل كرمز للصحة والحماية من الشر.

أثار قرار إبقاء الكنائس مفتوحة جدلاً حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي في بلغاريا، حيث يحضر الكثيرون خدمات عيد الفصح ولكنهم ليسوا من رعاة الكنيسة العاديين.

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