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التجديد للدكتور صالح الشيخ رئيسا لجهاز التنظيم والإدارة

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:12 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
محمد المسلمي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ١٥٢ لسنة 2020، بتجديد تعيين الدكتور صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 10 أبريل 2020 .

ووجه رئيس الجهاز الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجددا عهده على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز  الإداري للدولة وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري.

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مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسى صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

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