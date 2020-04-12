Advertisements

شديد البرودة ليلا.. الارصاد تعلن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:16 م
الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة
الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة
شديد البرودة ليلا.. الارصاد تعلن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا مفصلًا بالتوقعات الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، الاثنين 13 أبريل 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف خلال النهار على البحر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، معتدل على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال النهار، باردة للغاية في الليل في جميع أنحاء الجمهورية.


توقعات الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 13 أبريل 2020

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الاثنين 13 أبريل 2020 معتدلة خلال النهار في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة خلال النهار قبالة البحر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط صنعاء ، بارد جدا في الليل. في معظم محافظات الجمهورية، باستثناء جنوب الصعيد، تسود الأحوال الجوية خلال ساعات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى ومصر السفلى الكبرى بين 22 و25 درجة مئوية وتختلف أقلها من 12 إلى 15 درجة مئوية، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون سرعة الرياح معتدلة في جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظات جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر. سرعة الرياح نشطة وتعطل حركة الملاحة البحرية هناك.

من ناحية أخرى، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة، حيث يتميز فصل الربيع بتقلبات جوية قوية ودرجات الحرارة سترتفع من الثلاثاء المقبل إلى الخميس ومن ثم سيبدأ الانخفاض الملحوظ مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.


شديد البرودة ليلا.. الارصاد تعلن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة غدا حالة الطقس غدا حالة الطقس الاثنين الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة

أخبار تهمك

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر حالة الطقس غدا الإثنين 24/2/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة

عودة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة

طقس صيفي.. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة ليوم الأربعاء 4 مارس 2020

"رياح نشطة وشبورة".. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

الأرصاد تفجر مفاجأة: مصر على موعد مع تسجيل أعلى درجة حرارة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي