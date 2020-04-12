شديد البرودة ليلا.. الارصاد تعلن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا مفصلًا بالتوقعات الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، الاثنين 13 أبريل 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف خلال النهار على البحر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، معتدل على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال النهار، باردة للغاية في الليل في جميع أنحاء الجمهورية.









توقعات الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 13 أبريل 2020





يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الاثنين 13 أبريل 2020 معتدلة خلال النهار في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة خلال النهار قبالة البحر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط صنعاء ، بارد جدا في الليل. في معظم محافظات الجمهورية، باستثناء جنوب الصعيد، تسود الأحوال الجوية خلال ساعات الليل.





وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى ومصر السفلى الكبرى بين 22 و25 درجة مئوية وتختلف أقلها من 12 إلى 15 درجة مئوية، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون سرعة الرياح معتدلة في جميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظات جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر. سرعة الرياح نشطة وتعطل حركة الملاحة البحرية هناك.





من ناحية أخرى، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم التسرع في ارتداء الملابس الخفيفة، حيث يتميز فصل الربيع بتقلبات جوية قوية ودرجات الحرارة سترتفع من الثلاثاء المقبل إلى الخميس ومن ثم سيبدأ الانخفاض الملحوظ مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.



