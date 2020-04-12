إسلام حافظ يشارك جمهوره كواليس مسلسل "الاختيار"



في سياق متصل أوشك النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير بشكل نهائي في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ويكثف مخرج العمل بيتر ميمى عدد ساعات التصوير بشكل يومي.



وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيريًا، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار في الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العلميات التي قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة‪.

‬

يشار إلى أن أخر أعمال إسلام حافظ مسلسل " علامة إستفهام" مع النجم محمد رجب وحقق العمل نجاحا جماهيريلً وقت عرضه فى رمضان الماضى، للمخرج سميح النقاش، وشارك فى بطولته كل من هيثم أحمد زكى، وجيهان خليل، ومحمود البزاوى، وميريهان حسين، انتاج سينرجى.



يشارك المؤلف والممثل الشاب إسلام حافظ في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار" بجانب النجم أمير كرارة، من خلال شخصية إرهابية تدعى "الشيخ معتصم" ويدخل في صراعات عديدة مع نجم العمل.ونشر إسلام حافظ صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتظهر بها من ملابسه الشخصية التي يجسدها، وعلق عليها قائلا:" يا جماعة حد يندهلي استاذ ابراهيم عيسى، مسلسل الإختيار، معتصم، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي".