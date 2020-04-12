تامر حسين يوجه رسالة نارية لمنتقدي تامر حسني بسبب الملحن خالد عادل

Advertisements

وجه الشاعر تامر حسين رسالة للأشخاص الذين يزعمون تقصير الفنان تامر حسني مع الملحن الراحل خالد عادل وعدم وقوفه بجانبه وقت مرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب تامر حسين منشورًا قال فيه :" تاني وتالت شهادة حق لوجه الله الكريم،الناس اللى بتتهم تامر حسني إنه إتاخر عن خالد عادل، تامر حسني من أول يوم وهو مع خالد وعمره ما إتأخر والفيديو اللى نزل لخالد اخوه قال إنه ماكنشى ف وعيه،وعشان تامر كان معاه من أول يوم طبيعي يقوله الحقنى ياتامر دليل قرب تامر منه، و للأمانة تامر حسني متأخرش ف أي حاجة معنويًا ولا ماديًا ولا مصاريف مستشفى ولا حب إن حد يشارك معاه في أي مصاريف رفض واتحملها لوحده".



وتابع تامر حسين قائلًا :"وأشهد لتامر حسني إنه راجل شهم وجدع وصاحب صاحبه وأصيل فى المواقف الإنسانية دي جدًا ودفاعًا عن الحق،أنا بقول شهادتي لوجه الله إن تامر ماقصرش كتر ألف خيره،وربنا يزيده من خيره على وقفته مع خالد،فمن فضلكم اللى مايعرفش التفاصيل والكواليس مايتهمش الناس بالباطل".



وأضاف تامر حسين قائلًا :"الناس اتخدعت فى تفسير الفيديو رغم انه أخو المرحوم خالد طلع وضح ولسه في ناس فاهمة غلط،حبيت أقول كلمة،حق تامر حسنى جدع وراجل وسمعته فى المواقف الإنسانية سبقاه".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "الفلوس"، وهو بطولة تامر حسني،عائشة بن أحمد،زينة،نانسي صلاح،محمد سلام، خالد الصاوي،من تأليف محمد عبد المعطي،إخراج سعيد الماروق.