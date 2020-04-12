ياسمين صبري تنتهي من تصوير مسلسل "فرصة تانيه"



وشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" بجانب ياسمين صبري التي تعد ثاني بطولاتها المطلقة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.



وقدمت "صبري" أولى بطولاتها في شهر رمضان الماضي بمسلسل "حكايتي" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها في البطولة أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهنادي مهني وجمال عبد الناصر ونهال عنبر وسارة نخلة وسارة التونسي وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



في سياق متصل طرحت القنوات المتعاقدة على عرض المسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والتي كشفت عن ملامح شخصيات أبطاله، حيث تجسد ياسمين دور فتاة مخطوبة لأحمد مجدى وتتفاجأ بأنه على علاقة بفتاة أخرى لتقرر تركه وفى نفس الوقت تصاب في حادث وتتوالى الأحداث بعد ذلك في اطار اجتماعي رومانسي.